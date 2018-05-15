Когда проблема не в одних наручниках
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«Это не первый случай, когда мне приходится слышать о том, что заключенного, находящегося в больнице, приковывают к кровати наручниками. У нас были непроверенные слухи о том, что осужденные женщины рожали в наручниках. Я, честно говоря, отказывался этому верить. Но случай с Малобродским показал, что это реальность – такова горькая правда арестантской жизни».
Так председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов прокомментировал новость о том, что бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского, экстренно доставленного из суда в кардиореанимационное отделение 20-й московской больницы, охранники приковали к кровати. После вмешательства правозащитников наручники сняли, успокоил общественность Федотов, но этот случай следует «рассматривать как проявление системной проблемы, с которой нужно разобраться: то ли это жестокость конкретных конвоиров, то ли жестокость ведомственной инструкции».
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