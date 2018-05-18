Когда война становится интересной

Далекая война может быть интересной, если от нее не отвлекают большой спорт и большая политика. После завершения президентских выборов и Олимпиады россияне вновь заинтересовались событиями в Сирии: по данным «Левада-центра», 56% опрошенных в августе 2017 г. и 55% в апреле 2018 г. немного знали о событиях в этой стране, доля не знающих ничего сократилась почти вдвое, с 26 до 14%, зато с 18 до 31% увеличилось число тех, кто следит за ситуацией в Сирии внимательно. Это соответствует пиковым значениям ноября 2015 г., после атаки турецкого истребителя против российского бомбардировщика и гибели одного из пилотов, что привело к обострению российско-турецких отношений.

Интерес к Сирии зависит не только от интенсификации собственно боевых действий, но и от информационного контекста. Так, после вывода из страны части российского контингента в декабре 2017 г. интерес снизился, кроме того, внимание россиян от далекой затяжной войны отвлекли проблемная для России зимняя Олимпиада в Пхенчхане (самое запомнившееся респондентам «Левады» событие января и февраля 2018 г.) и выборы президента России (главное событие марта). В эти месяцы военная кампания в Сирии находилась на 4–6-м местах рейтинга событий. В апреле 38% респондентов назвали главным событием пожар в Кемерове, где погибли 60 человек, а Сирия оказалась на 2-м месте (28%).

Внимание к Сирии выросло во многом благодаря центральным телеканалам, их новостным и аналитическим программам, в сюжетах которых сирийские события снова стали занимать больше места, отмечает социолог «Левады» Денис Волков. Это картина ожидания войны: обвинения Башара Асада в применении химоружия в городе Думе и последовавший ракетный удар США, Великобритании и Франции по военным базам правительственных войск использовались для нового нагнетания противостояния между Россией и Западом. Но одновременно это и картина демонстрации силы: официальные лица Минобороны убеждали телезрителей, что сирийские ПВО – российского производства – сбили большинство ракет союзников, показав свою эффективность.

Нельзя сказать, что россияне равнодушны к внутренним проблемам. Но после предсказуемого финала президентских выборов они понимают, что запас динамики практически исчерпан. Бюрократическая рутина формирования правительства им малоинтересна, отмечает политолог Николай Петров, на ее фоне Сирия, где боевые действия и не думают затихать, привлекает больше, а заодно помогает отвлечься от неприятных тем вроде повышения пенсионного возраста. Однако нагнетание сирийской тематики ведет к росту тревожных настроений. В июле 2016 г. 61% опрошенных «Левадой» не испытывали опасений, что конфликт перерастет в третью мировую (не боялись 29%), в апреле 2018 г. ее боялись уже 57%. Очередного перелома, надо думать, стоит ждать к лету, когда страх войны должен отступить перед радостями чемпионата мира по футболу.