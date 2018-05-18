Правительство спин и локтей
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Полный состав кабинета министров, объявленный в пятницу Дмитрием Медведевым, не добавил революционности облику следующей путинской шестилетки, но дал понять, какие кадровые резервы и биографии президент считает наиболее перспективными: это, во-первых, губернаторский корпус, во-вторых – ближний круг президента.
Условная молодая кровь, два самых заметных новичка в правительстве, – это получившие должности министров генерал-лейтенант - замдиректора ФСБ и сын генерала армии – бывшего директора ФСБ. Дело, впрочем, не только в родовом ведомстве: высоких должностей в правительстве удостоены сын близкого президенту человека и человек, которого называли бывшим адъютантом Владимира Путина. Важно чувство локтя, говорил Владимир Путин про близких ему людей в интервью для книги «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» 2000 г. - теперь это чувство локтя и защищенной спины востребовано и в правительстве четвертого срока президента Путина.
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