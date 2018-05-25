Куда ведет российский след гибели малазийского Boeing

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Обвинения международного следствия, изучающего обстоятельства авиакатастрофы малазийского лайнера Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 г. над юго-востоком Украины, становятся все детальнее. Чем больше информации обнародует международное следствие, тем меньше шансов, что Россия сможет убедить Запад в своей непричастности к авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек, – это ведет к новому витку конфликта России с остальным миром, новым санкциям и росту изоляционистских настроений в нашей стране.

В четверг Международная следственная группа (JIT), действующая в Нидерландах по соглашению пяти государств, граждане которых погибли в катастрофе, официально заявила, что прибывший из России на территорию Украины «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО России, базирующейся под Курском. По версии JIT, на это указывают, в частности, запечатленные на фото и видео номера автомобилей конвоя и тягача, на котором установка пересекла границу. По версии JIT, все сопровождавшие «Бук» были военнослужащими российской армии. Имена людей, имеющих непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей Boeing, не были названы – их, как следует из обнародованной на пресс-конференции JIT информации, несколько десятков человек. Расследование JIT еще не закончено: в четверг были представлены очередные промежуточные результаты.