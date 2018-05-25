От редакции
Статья опубликована в № 4574 от 25.05.2018 под заголовком: «Бук» завел в тупик

Куда ведет российский след гибели малазийского Boeing

Международный суд должен стать главным механизмом установления виновника катастрофы, но Россия не готова к такому разбирательству
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Обвинения международного следствия, изучающего обстоятельства авиакатастрофы малазийского лайнера Boeing 777, сбитого 17 июля 2014 г. над юго-востоком Украины, становятся все детальнее. Чем больше информации обнародует международное следствие, тем меньше шансов, что Россия сможет убедить Запад в своей непричастности к авиакатастрофе, в которой погибли 298 человек, – это ведет к новому витку конфликта России с остальным миром, новым санкциям и росту изоляционистских настроений в нашей стране.

В четверг Международная следственная группа (JIT), действующая в Нидерландах по соглашению пяти государств, граждане которых погибли в катастрофе, официально заявила, что прибывший из России на территорию Украины «Бук», из которого был сбит пассажирский лайнер, принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО России, базирующейся под Курском. По версии JIT, на это указывают, в частности, запечатленные на фото и видео номера автомобилей конвоя и тягача, на котором установка пересекла границу. По версии JIT, все сопровождавшие «Бук» были военнослужащими российской армии. Имена людей, имеющих непосредственное отношение к пуску ракеты, сбившей Boeing, не были названы – их, как следует из обнародованной на пресс-конференции JIT информации, несколько десятков человек. Расследование JIT еще не закончено: в четверг были представлены очередные промежуточные результаты.

О том, что Boeing был сбит из «Бука», который прибыл из России на территорию Украины в район, контролировавшийся в то время сепаратистами, и вскоре пересек границу в обратном направлении, JIT заявила еще осенью 2016 г. К таким же выводам пришла ранее и проводившая неофициальное расследование группа Bellingcat, которая также проследила путь установки от украинского Снежного до Курска.

Минобороны России назвало утверждения JIT повторением «инсинуаций» украинских спецслужб и «фейкогенераторов» из Bellingcat и заявило, что российские «Буки» не пересекали госграницу. По версии российской стороны, лайнер был сбит из «Бука», принадлежащего украинским ПВО.

Конфликт на Украине, участие в котором Россия отрицает, усилил проблему взаимного недоверия Запада и России в отсутствие общепризнанных правовых институтов с репутацией независимых арбитров, которым могли бы доверять участники подобных конфликтов. Международный суд с судьями из нейтральных стран мог стать для России возможностью публично доказывать свою непричастность – но согласие Москвы на признание его результатов кажется сейчас политически невозможным.

В июле 2015 г. Россия отвергла создание международного трибунала, заблокировав проект резолюции Малайзии в Совбезе ООН. Отказались от идеи международного суда и страны, граждане и подданные которых погибли на «Боинге»: по их соглашению дело о катастрофе будет рассматривать голландский суд. Теперь, по логике процесса, судьи и следователи будут требовать участия в судебных заседаниях свидетелей и подозреваемых из России, полагает юрист «Мемориала» Кирилл Коротеев, но Москва, скорее всего, откажется, ссылаясь на 61-ю статью Конституции. Однако отказ официальных российских структур участвовать в суде скорее укрепит подозрения в адрес Кремля и увеличит вероятность, что Россию признают если не виновной, то причастной к уничтожению мирных жителей.

33 родственника погибших в Boeing в мае 2016 г. уже подали иски в Страсбург, обвинив Россию в нарушении 2-й (право на жизнь), 3-й (недопущение бесчеловечного и унижающего достоинство обращения) и 13-й (право на эффективное средство правовой защиты) статей Европейской конвенции по правам человека. Впрочем, Страсбург Москве не всегда указ: если понадобится, Конституционный суд может назвать решение ЕСПЧ не подлежащим исполнению. Россия в цугцванге: признание передачи «Бука» сепаратистам означает опровержение собственных слов о неучастии в конфликте, очередной отказ – новое обострение отношений с остальным миром, в том числе с Малайзией, связанной с Россией рядом оружейных контрактов.

Отказ Москвы содействовать расследованию катастрофы может быть использован для нового витка антироссийской кампании, который, как показывает высылка российских дипломатов из Великобритании из-за дела Скрипаля, может стартовать еще до вердикта суда. Данные JIT могут дать основания для усиления прежних и введения новых санкций, полагает председатель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В свою очередь российские власти смогут использовать процесс о сбитом Boeing во внутриполитических целях, говоря о предвзятости расследования, выдвигая «альтернативные факты» и нагнетая антизападную истерию.

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