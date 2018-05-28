Чем опасно «корригирование» медстатистики

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За закрытыми дверями чиновники от медицины признают, что со статистикой в сфере здравоохранения большие проблемы. Другое дело, что публичное обсуждение этого – табу, а критика извне воспринимается как враждебная. Это в очередной раз подтвердила дискуссия в рамках ПМЭФ-2018, где министр здравоохранения Вероника Скворцова грубо одернула главу Московского центра паллиативной медицины Нюту Федермессер, заявившую о критических искажениях статистических данных по количеству неизлечимых больных и их обезболиванию, – от нее Скворцова «как невролог» потребовала «корригировать свою речевую продукцию».

Со стороны Минздрава, если пользоваться лексиконом министра, «продукция» поступает весьма оптимистическая: цифры, которыми оперирует ведомство (формально это данные Росстата, но статистики получают их от учреждений, подведомственных Минздраву), показывают, что с паллиативной помощью у нас уже все неплохо, а будет еще лучше. По данным министерства, в паллиативной помощи в России нуждается 576 000 человек, но на деле – в 3 раза больше, порядка 1,3 млн, заявила Федермессер, ссылаясь на методику подсчета ВОЗ. Однако даже те тяжелобольные, кто попал в статистику, не получают необходимой медицинской помощи для облегчения страданий. Обезболивающие препараты нужны примерно 800 000 человек, говорила Федермессер, а получают их только 200 000. Заниженные данные позволяют быстрее достигнуть необходимых показателей, доложить, что паллиативную помощь и обезболивание получают все нуждающиеся, заявила Федермессер, возглавляющая фонд помощи хосписам. Надо прекратить врать в статистике, призвала Федермессер: «При ложных входящих данных результат никогда не получится».