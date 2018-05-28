Кому принадлежат данные из соцсетей
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Один из самых ярких интернет-споров последних лет – спор по иску «В контакте» к российскому стартапу «Дабл». Социальная сеть требует запретить «Даблу» использовать программное обеспечение, способное находить во «В контакте» и на других сайтах общедоступную информацию о конкретном человеке. На основе найденной информации могут быть проверены данные, предоставляемые в банк, даны прогнозы о вероятности возврата кредита. Суд первой инстанции встал на сторону «Дабла», а апелляционный суд удовлетворил иск «В контакте». Теперь дело находится на рассмотрении кассационного суда – Суда по интеллектуальным правам. Это дело поднимает фундаментальные вопросы, важные для всех пользователей интернета.
За простотой использования поисковых систем стоит технологически сложная подготовительная работа: практически все данные из интернета копируются на серверы поисковиков и там перерабатываются. Так формируется поисковый индекс – адресный справочник слов на сайтах.
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