Почему люди не должны жить с болью

Даже по статистике самого Минздрава обезболивающие получают далеко не все, кто в них нуждаются

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Одним из важнейших аргументов против эвтаназии служит вполне справедливое утверждение: современная медицина способна обеспечить больному такое обезболивание, что качество его жизни не будет страдать. Даже больше того: фармакологические свойства наркотических анальгетиков позволяют улучшить еще и психологическое состояние пациентов – отлично! Человек, которому постоянно нужны наркотические анальгетики, как правило, одной ногой в могиле, и если можно хотя бы как-то скрасить ему остаток дней, то и надо это сделать.

Но российская действительность заставляет, увы, довольно многих людей задумываться об эвтаназии. К примеру, если бы у хорошо знакомой мне женщины А. (царство ей небесное!) не было энергичной, бескомпромиссной и пробивной любящей дочери, то те муки, которые она испытала, поскольку болела раком поджелудочной железы, неизвестно, к чему привели бы ее; но, слава богу, она эту боль испытывала всего один незабываемый день.