Как новые данные и методы анализа могут улучшить качество работы государства
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Поставленные президентом Владимиром Путиным задачи радикально повышают требования к механизму выработки и качеству решений, принимаемых органами государственной власти. Соответственно, должна возрасти (и, хочется надеяться, возрастет) потребность в качественно новой аналитике. И именно здесь можно в кратчайшие сроки перейти от слов к делу: от уже начавшего надоедать «цифрового хайпа» – к подготовке глубоко выверенных макрорешений на основе новых данных и методов. Речь идет об относительно небольшом числе высокоэффективных решений, масштабы экономии от которых – сотни миллиардов рублей в год.
Наиболее продвинутые бизнесы в условиях конкуренции уже активно развивают новую аналитику. А вот прогресс в естественных монополиях или органах госвласти объективно слабее. Вот несколько наиболее интересных и важных направлений использования новых данных и аналитики, в наибольшей степени касающихся органов госвласти.
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