Как аналитика становится токсичной

Финансист Сергей Романчук о том, что может и что не может делать инвестиционный аналитик в России

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Именно инвесторам, главным образом иностранным, и было предназначено исследование «Сбербанк CIB» Максим Стулов / Ведомости

Отчет аналитика «Сбербанк CIB» Александра Фэка и его последующее увольнение за нелицеприятное для менеджмента «Газпрома» предположение относительно истинных мотивов принятия решений по инвестициям в стратегические проекты компании вызвали скандал и бурное обсуждение в профессиональной среде. В своем отчете Фэк и его соавтор на основании подсчета будущих денежных потоков назвали три главных проекта по строительству трубопроводов «Газпрома» – «Силу Сибири», «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» – разрушающими стоимость компании (убыточными), из чего аналитики сделали вывод о том, что с коммерческой точки зрения они нужны только подрядчикам. При этом аналитики все равно дали рекомендацию «покупать» акции «Газпрома» – на том основании, что перестановки в правительстве могут пусть и с небольшой вероятностью, но все же привести к реформе компании, которая переориентирует управление ею на цель роста акционерной стоимости. Приведенные в отчете простые оценки, сделанные на основании разделения «Газпрома» на части, отказа от убыточных проектов и улучшения корпоративного управления (хотя бы до уровня входящей в холдинг «Газпром нефти»), дают рост стоимости компании в 3 раза. Глава Сбербанка Герман Греф назвал отчет непрофессиональным, публикацию – нарушающей регламенты и уволил не только Фэка, писавшего отчет, но и руководителя всей аналитической службы Александра Кудрина. Наверное, это первый случай, когда топ-менеджмент сделал немедленные оргвыводы и лично извинился перед клиентами.

Такая реакция может быть обусловлена тем, что это инвестиционное исследование «Сбербанк CIB» выглядит в существующих российских реалиях политическим заявлением. Оно закрепляет за Россией статус страны, несвободной для выражения аналитического мнения, подобно Китаю или Турции. Само по себе это не новость, однако на международных экономических форумах, проходящих в России и имеющих целью улучшение ее инвестиционной привлекательности, прежде всего в глазах иностранных инвесторов, высшим руководством страны проводится линия, что в построении финансового рынка Россия стремится к лучшим международным практикам. Именно инвесторам, главным образом иностранным, и было предназначено исследование «Сбербанк CIB»: оно даже не было переведено с английского, на котором было издано, на русский язык. Этим можно объяснить интеллектуальную и языковую свободу, с которой написан текст.