Нам надо поговорить об инвест-аналитике
На прошлой неделе «Сбербанк CIB» сообщил об увольнении нефтегазового аналитика Александра Фэка. Дело дошло до того, что оправдываться пришлось президенту Сбербанка Герману Грефу. Уж чего он только не наговорил о теперь уже бывшем сотруднике инвестбанка: и регламенты Фэк нарушил, и выводы делал, исходя из «непроверенных, неподтвержденных данных», и действовал в целом непрофессионально. Сам Фэк считает, что сделал свою работу профессионально.
Скандал разгорелся вокруг вышедшего еще 8 мая аналитического отчета о «Газпроме» за подписями Фэка и Анны Котельниковой, которые делали вывод, что основные бенефициары крупных строек «Газпрома» – его подрядчики. Это был второй случай публикации теперь уже бывшим аналитиком «Сбербанк CIB» резонансного отчета. В октябре 2017 г. Фэк, Котельникова и Валерий Нестеров написали отчет о «Роснефти», в котором была глава «Нам надо поговорить об Игоре». Авторы утверждали, что из-за амбиций главного исполнительного директора компании Игоря Сечина «Роснефть» после 2013 г., несмотря на ожидания инвесторов, не снизила долг, направив $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности.
Этот скандал выходит за рамки взаимоотношений «инвестбанк – клиент». Вопрос сейчас стоит глобально: насколько откровенно может писать для инвесторов аналитик? Кстати, сотрудник «Альфа-капитала», написавший в августе 2017 г. гораздо более нашумевшую клиентскую записку, в которой предрекались проблемы Бинбанку, Промсвязьбанку, «Открытию» и МКБ, своего рабочего места не лишился. Его записка была отозвана, а Альфа-банк назвал ее частным мнением менеджера.
Сами инвесторы и аналитики по большей части возмущены и выступают на стороне Фэка. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис говорит, что согласен с выводами Фэка в отчете о «Газпроме». Мелкие огрехи и несостыковки можно найти в любых расчетах, но они не меняют сути – аналитик смог на цифрах обосновать тезис, который многие и так принимают за догму, говорит аналитик другого инвестбанка. «То, что в современных реалиях «Сбербанк CIB» выпускал высококлассные и неподцензурные отчеты – чудо, – продолжает он. – Просто одним чудом стало меньше». «Роснефть» и «Газпром» – крупные клиенты Сбербанка, рассуждает еще один аналитик. «Что он должен был писать: что это эффективные компании? Но это неправда, – возмущается собеседник. – Это понимают инвесторы, это видно на бирже: даже «Лукойл» с гораздо меньшей добычей, чем «Роснефть», по капитализации недавно опережал ее и «Газпром». На Западе увольнение аналитика за его взгляды и вмешательство руководителя в деятельность аналитического подразделения из-за несогласия с выводами отчета привело бы к репутационному ущербу для банка, к отставкам его руководителей и началу расследования регуляторами, полагает еще один аналитик. От такого подхода страдает рынок в целом. «Даже сейчас аналитики редко дают рекомендации «продавать» акции, всегда «покупать» или «держать», не хотят портить отношения с менеджментом компании», – отмечает один из собеседников «Ведомостей».
Впрочем, некоторые считают, что Фэк и сам перегнул палку. Отчет по «Роснефти» не мог бы выйти, скажем, в Европе или Северной Америке, говорит бывший руководитель аналитического департамента зарубежного инвестбанка. Название главы «Нам надо поговорить об Игоре» – фамильярно. А связывать проблемы «Роснефти» только с одним человеком, даже если это Сечин, не очень-то уместно для отчета инвестбанка. При этом сам отчет по «Роснефти» очень качественный, отмечает собеседник «Ведомостей». При небольшой стилистической правке, связанной, например, с деперсонализацией сюжета, отчет мог бы увидеть свет. Потому что в целом бизнес «Роснефти» в нем был разложен, что называется, по полочкам, заключает собеседник.