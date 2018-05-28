Нам надо поговорить об инвест-аналитике

Отчет был выпущен с нарушением внутренних регламентов компании, с грубыми нарушениями этических норм Герман Греф, президент Сбербанка

На прошлой неделе «Сбербанк CIB» сообщил об увольнении нефтегазового аналитика Александра Фэка. Дело дошло до того, что оправдываться пришлось президенту Сбербанка Герману Грефу. Уж чего он только не наговорил о теперь уже бывшем сотруднике инвестбанка: и регламенты Фэк нарушил, и выводы делал, исходя из «непроверенных, неподтвержденных данных», и действовал в целом непрофессионально. Сам Фэк считает, что сделал свою работу профессионально.

Скандал разгорелся вокруг вышедшего еще 8 мая аналитического отчета о «Газпроме» за подписями Фэка и Анны Котельниковой, которые делали вывод, что основные бенефициары крупных строек «Газпрома» – его подрядчики. Это был второй случай публикации теперь уже бывшим аналитиком «Сбербанк CIB» резонансного отчета. В октябре 2017 г. Фэк, Котельникова и Валерий Нестеров написали отчет о «Роснефти», в котором была глава «Нам надо поговорить об Игоре». Авторы утверждали, что из-за амбиций главного исполнительного директора компании Игоря Сечина «Роснефть» после 2013 г., несмотря на ожидания инвесторов, не снизила долг, направив $22 млрд на сделки без четкой сфокусированности.

Этот скандал выходит за рамки взаимоотношений «инвестбанк – клиент». Вопрос сейчас стоит глобально: насколько откровенно может писать для инвесторов аналитик? Кстати, сотрудник «Альфа-капитала», написавший в августе 2017 г. гораздо более нашумевшую клиентскую записку, в которой предрекались проблемы Бинбанку, Промсвязьбанку, «Открытию» и МКБ, своего рабочего места не лишился. Его записка была отозвана, а Альфа-банк назвал ее частным мнением менеджера.

Сами инвесторы и аналитики по большей части возмущены и выступают на стороне Фэка. Директор Prosperity Capital Management Александр Бранис говорит, что согласен с выводами Фэка в отчете о «Газпроме». Мелкие огрехи и несостыковки можно найти в любых расчетах, но они не меняют сути – аналитик смог на цифрах обосновать тезис, который многие и так принимают за догму, говорит аналитик другого инвестбанка. «То, что в современных реалиях «Сбербанк CIB» выпускал высококлассные и неподцензурные отчеты – чудо, – продолжает он. – Просто одним чудом стало меньше». «Роснефть» и «Газпром» – крупные клиенты Сбербанка, рассуждает еще один аналитик. «Что он должен был писать: что это эффективные компании? Но это неправда, – возмущается собеседник. – Это понимают инвесторы, это видно на бирже: даже «Лукойл» с гораздо меньшей добычей, чем «Роснефть», по капитализации недавно опережал ее и «Газпром». На Западе увольнение аналитика за его взгляды и вмешательство руководителя в деятельность аналитического подразделения из-за несогласия с выводами отчета привело бы к репутационному ущербу для банка, к отставкам его руководителей и началу расследования регуляторами, полагает еще один аналитик. От такого подхода страдает рынок в целом. «Даже сейчас аналитики редко дают рекомендации «продавать» акции, всегда «покупать» или «держать», не хотят портить отношения с менеджментом компании», – отмечает один из собеседников «Ведомостей».

Впрочем, некоторые считают, что Фэк и сам перегнул палку. Отчет по «Роснефти» не мог бы выйти, скажем, в Европе или Северной Америке, говорит бывший руководитель аналитического департамента зарубежного инвестбанка. Название главы «Нам надо поговорить об Игоре» – фамильярно. А связывать проблемы «Роснефти» только с одним человеком, даже если это Сечин, не очень-то уместно для отчета инвестбанка. При этом сам отчет по «Роснефти» очень качественный, отмечает собеседник «Ведомостей». При небольшой стилистической правке, связанной, например, с деперсонализацией сюжета, отчет мог бы увидеть свет. Потому что в целом бизнес «Роснефти» в нем был разложен, что называется, по полочкам, заключает собеседник.