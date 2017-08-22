Управление капиталами на нервах

Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 г., как думают многие. Сергей Гаврилов, директор по работе с состоятельными клиентами УК «Альфа капитал»

В таких словах в письме к клиентам менеджер УК «Альфа капитал» Сергей Гаврилов охарактеризовал нервозную обстановку вокруг четырех крупнейших частных банков – «ФК Открытие», Бинбанка, Московского кредитного банка и Промсвязьбанка. Он указал, что компания получает все больше информации о проблемах этих банков, и рекомендовал клиентам дистанцироваться от риска. После того как история с этим письмом стала публичной, «Альфа капитал» сообщил, что в нем отражено лишь частное мнение сотрудника, у компании позиция другая. Затем «Альфа капитал» решил письмо вовсе отозвать. Но Центробанк уже пообещал провести надзорную проверку компании, а ФАС успела порекомендовать ей разослать опровержение, усмотрев в действиях УК признаки недобросовестной конкуренции. Гаврилову же пришлось объясняться в ЦБ.

Эта ситуация расколола банковский рынок фактически надвое. Одни говорят о том, что менеджер Гаврилов ничего крамольного не написал: человек, занимающийся привлечением клиентов, выполнял свою работу. Или просто хотел их предупредить о рисках, что, в принципе, входит в обязанности хорошего клиентского менеджера. Да и нервозная обстановка способствовала таким рекомендациям: после краха «Югры» на рынке сложилась ситуация недоверия, поскольку все в общих чертах понимают реальное положение дел друг у друга. Усилившееся информационное давление на банки (а то и атака на конкретные, как считают многие) помогло этому недоверию распространиться, и вскоре о «золотом московском кольце» (так четверку банков успели прозвать в интернете) прочитали, кажется, все. Тут можно было найти большие возможности как для спекуляций, так и для заработков.

Другие возмущаются, что регулятор поздно обратил внимание на письмо: делать такие заявления без должной доказательной базы нельзя. Однако практики такого «частного мнения» широко распространены. В банках всегда находятся менеджеры, придумывающие элегантные и не очень способы привлечь клиентов: заклеивают банкоматы конкурентов, делают sms-рассылки, просто обзванивают клиентов и пугают отзывом лицензии. Особо талантливые тормозят платежи, объясняя это проблемами с ликвидностью у контрагента. Просто раньше это не выходило за пределы выяснения отношений между двумя банками, а теперь вышло (и, судя по реакции ЦБ, выяснять отношения придется всем вместе). Раньше слово обычного менеджера не имело сколько-нибудь существенного веса, а теперь имеет. Что, как ни парадоксально, частично подтверждает мнение Гаврилова: ситуация на рынке и впрямь напряженная.