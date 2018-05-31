Что общего у правосудия и магазина

Социолог Кирилл Титаев о том, почему суд не может никого не оправдывать, как магазин — ничего не выкидывать

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Если следователь и прокурор никогда не ошибаются, то зачем держать большую и дорогостоящую судебную систему? Евгений Разумный / Ведомости

В судах оправдывают или реабилитируют одного из 2000 обвиняемых (из числа тех, с кем работали следователи или дознаватели). На досудебной стадии – чуть больше, чем одного из 1000. Россия? Нет, Казахстан. В России ситуация чуть лучше: в суде есть шансы на оправдание у каждого двухсотого, на следствии – тоже чуть больше. Но все равно это ничтожно мало – исключительные случаи, эксцесс. Почему уровень оправданий важен, чтобы оценить, нормально ли работают судебная и правоохранительная системы? Есть ли «норма оправданий»?

Здесь история примерно как с продуктовым магазином. Если магазин выкидывает около половины продуктов как испортившиеся, это скорее всего говорит о том, что его работа организована не самым разумным образом. Так и со следствием и судом. Если система оправдывает сверх меры, значит, она и обвинения предъявляет сверх меры. Но если магазин около дома вообще никогда ничего не выкидывает, то это повод задуматься о том, стоит ли туда ходить. Ведь не бывает так, что магазин на 100% угадывает, что именно завтра будут покупать. Внезапно улучшилась погода – и все на выходные выехали за город и вместо обычных продуктов купили мясо для шашлыков. Или наоборот: погода испортилась и заранее заказанное магазином к выходным мясо пользуется меньшим спросом. Розничная торговля сопряжена с определенными рисками, и иногда продукты приходится выкидывать – это говорит лишь о добросовестности продавца. Если этого не происходит, то мы должны задуматься о том, что нам, пусть и изредка, продают продукты, которые нужно было выкинуть.