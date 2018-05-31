В дело блокировок вступили приставы
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На фоне эпической битвы Роскомнадзора (РКН) с Telegram почти незамеченным прошло еще одно событие, связанное с регулированием интернета. 24 апреля Владимир Путин подписал поправки к законам о защите информации и об исполнительном производстве. Эти поправки дают еще одно новое основание для включения интернет-ресурсов в реестр запрещенных сайтов. Блокировать их теперь можно будет по постановлению судебного пристава-исполнителя об ограничении доступа к информации, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица. Помогут ли и без того перегруженные работой приставы защищать честь и достоинство, пока непонятно – это покажет только практика. Но заинтересованность сильных мира сего в том, чтобы порочащая их информация не появлялась в сети, очевидна. И тут новые поправки станут большим подспорьем.
Основания для блокировки интернет-ресурсов прописаны в ФЗ № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». До недавнего времени их было не очень много. В первую очередь блокировались сайты, содержащие информацию, распространение которой запрещено на территории России: детскую порнографию, сведения о способах изготовления и использования наркотиков, призывы к совершению самоубийства и т. д. Признать информацию запрещенной можно было по решению исполнительных органов или суда. В реестр также попадали ресурсы, призывающие к массовым беспорядкам, экстремистским действиям или участию в несанкционированных митингах, распространяющие материалы иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, или нарушающие авторские и смежные права.
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