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Статья опубликована в № 4580 от 04.06.2018 под заголовком: Во что надо инвестировать, чтобы инвестировать в экономический рост

Во что надо инвестировать, чтобы инвестировать в экономический рост

Президент Группы Всемирного банка Джим Ён Ким о приоритетах инвестиций в человеческий капитал
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До 1800 г. практически каждый человек на планете был бедeн. Аристократы и крупные землевладельцы составляли незначительное меньшинство, и богатство было связано с землей – тот, кто владел землей, владел большей частью богатства всего мира. Все остальные люди были бедны. Так выглядело общество почти на протяжении всей летописной истории человечества.

На том историческом этапе подавляющее большинство людей рождалось и умирало, как правило, в одинаковых условиях. Затем, в начале XIX в., промышленная революция и изобретение парового двигателя позволили совершить рывок в сфере производства и изменили характер труда. Технологии позволили снизить расходы на перевозку товаров, содействуя развитию торговли и экономическому росту, которые, в свою очередь, навсегда изменили мировую экономику. Качество жизни значительно улучшилось для небольшой группы избранных, но многие люди остались за пределами этого витка прогресса. Неравенство, которое продолжилось – а в некоторых случаях даже и усугубилось – в течение двух последних столетий, привело к осознанию необходимости таких организаций, как Группа Всемирного банка.

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