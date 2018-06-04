Простые вопросы к сложному делу Аркадия Бабченко
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Спецоперациями по предотвращению терактов и поимке террористов – вроде той, что прогремела на весь мир на прошлой неделе в Киеве, – обычно занимаются большие профессионалы. Но следят за их успехами обычные граждане, у которых время от времени возникают к этим профессионалам совершенно дилетантские вопросы. Причем эти вопросы вовсе не означают желания унизить, оскорбить или разоблачить – просто очень хочется понять, что происходит на самом деле.
Итак, по официальной версии, где-то два месяца назад в Службу безопасности Украины (СБУ) пришел бывший иеродиакон, экс-участник антитеррористической операции на востоке Украины и активист запрещенного в России «Правого сектора» Алексей Цымбалюк. Он сообщил, что ему предложили за $30 000 убить переехавшего на Украину российского журналиста Аркадия Бабченко. СБУ начала оперативную игру, чтобы «проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам». 29 мая было инсценировано убийство Бабченко, и эта постановка, безо всякого преувеличения, прошла блестяще: ни в СМИ, ни в интернете не появилось ни одного слива, ставящего под сомнение достоверность убийства. Так что оперативники могли спокойно начать «документировать цепочку».
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