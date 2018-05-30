Как в России и на Украине отреагировали на «воскрешение» Аркадия Бабченко

Российский журналист Аркадий Бабченко Руслан Кривобок / РИА Новости

В среду, 30 мая, выяснилось, что убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, о котором объявили накануне, было инсценировкой спецслужб Украины. Таким образом, сообщила СБУ Украины, удалось установить организаторов и исполнителей готовящегося убийства журналиста, якобы связанных со спецслужбами России. Сам Бабченко был активным участником инсценировки.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России:

«То, что Бабченко жив, - лучшая новость. Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось. То, что в историю был заложен пропагандистский эффект, очевидно». (Facebook)

￼Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам:

«Сожалею, что Бабченко принял участие в провокации украинских спецслужб. Отношу инсценировку к серии бредовых действий украинских властей на российском направлении». («Интерфакс»).

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

«Я не имею никакой информации, поэтому я ничего не могу сказать. Я знаю, кто обвиняет, кого и что». («Интерфакс»)

Марат Гельман, галерист:

«Второй прокол у наших спецслужб. И Скрипаль жив, и Бабченко. Всем здоровья». (Facebook)

Александр Плющев, журналист:

«Всем, кто просил прощения у мертвого Бабченко, надо теперь и с живым мириться. На самом деле, давно не было таких хороших новостей. Аркадий, живи!» (Twitter)

Макс Седдон, корреспондент Financial Times в Москве:

«Не могу понять, это самое блистательное или самое идиотское, что я видел в жизни. Скорее и то, и другое... Судя по всему, Украина потратила на инсценировку убийства Бабченко намного больше усилий, чем на расследование реального убийства журналиста Павла Шеремета. Или даже на допрос подозреваемых со связями в спецслужбах Украины». (Twitter)

Павел Гусев, главный редактор «Московского Комсомольца»:

«Это личная провокация Бабченко в отношении нашего журналистского сообщества. Это оскорбление, которое он нам нанес <...> Я навсегда вычеркнул Бабченко из состава "МК". Он у нас никогда не работал». («Интерфакс»).

Линдси Илсум, ведущий международный редактор британского Channel 4:

«Значит теперь, каждый раз когда убивают журналиста, боты и пропагандисты организаторов убийства будут объявлять это фейковой новостью. Спасибо, спецслужбы Украины! Вы очень помогли всем, кто беспокоится о безопасности журналистов». (Twitter)

Эндрю Фоксолл, директор британского Центра российских исследований:

«Первые мысли по поводу новостей о Бабченко. Первое - это тактическая победа Украины, давшая ей - предположительно - важную информацию о российских операциях за границей. Второе - это тяжелый стратегический просчет Украины, который дает России повод объявлять "фейк ньюс" любые события в будущем». (Twitter)

Петр Толстой, вице-спикер Госдумы:

«Это абсолютно циничная дезинформация - циничная как по отношению к коллегам Бабченко, которые всю ночь рыдали и писали некрологи, а он, по всей видимости, где-то сидел и их читал, так и по отношению к общественному мнению как в России, так и во всем мире». («Интерфакс»)

Леонид Бершидский, Bloomberg Opinion:

«Поскольку Бабченко воскрес, обновляем мою статью о нем. Украинцы, у меня нет слов. Но главная мысль от этого не меняется: противников Путина убивают не факты, а мнения». (Twitter)