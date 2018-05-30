Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Сообщалось, что журналист умер от трех выстрелов в спину
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