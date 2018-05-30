Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко
Сообщалось, что журналист умер от трех выстрелов в спину
Сообщения об убийстве Аркадия Бабченко появились вечером во вторник, 29 мая. Член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что журналиста застрелили в подъезде дома, где он жил. Убийца поступил подло – выстрелил несколько раз в спину Бабченко, сообщил Геращенко
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По словам Геращенко, Бабченко умер в машине скорой помощи по дороге в больницу
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История со скорой помощью, скорее всего, потребовалась для того, чтобы не возникло вопросов, почему нет фотографий тела
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Журналистам разрешили снимать только во дворе дома. Вход в подъезд охраняли полицейские
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Смерть Бабченко «подтвердил» и заместитель директора телеканала ATR и друг «убитого» Айдер Муждабаев (на фото)
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Через несколько часов после «убийства» украинские чиновники стали говорить о причастности к инциденту России. Российский МИД призвал к скорейшему расследованию случившегося
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Вход в подъезд дома Бабченко на утро после «покушения». Через несколько часов Бабченко появится на специальной пресс-конференции и заявит, что покушение было инсценировкой украинских спецслужб. Цель – сорвать планы российских спецслужб, которые якобы тоже хотят убить журналиста
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