Как в России и на Украине отреагировали на убийство Аркадия Бабченко

Gleb Garanich/REUTERS

Во вторник, 29 мая, в Киеве был убит российский журналист Аркадий Бабченко. Он получил несколько выстрелов в спину, когда заходил домой. По пути в больницу Бабченко скончался. Полиция Киева назвала основной версией убийства профессиональную деятельность журналиста. Премьер-министр и руководитель МИД Украины предположили, что за убийством могла стоять Россия. Москва же утверждает, что кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали «рутиной» для Киева.

Аркадий Бабченко

Известный военный журналист. Работал военным корреспондентом «Московского комсомольца», корреспондентом программы «Забытый полк» на НТВ-ТВС, сотрудничал с другими телеканалами, а также газетами и журналами. В частности, работал в «Новой газете» вместе с убитой в 2006 г. Анной Политковской.

В 2014 г. Бабченко освещал процесс смены власти на Украине, в 2015 г. – подавал жалобу в Верховный суд на указ о засекречивании данных о потерях российских военных в мирное время. В декабре 2016 г. он опубликовал пост, в котором отказал в праве на жалость жертвам катастрофы Ту-154 Минобороны, разбившегося при вылете в Сирию. Вскоре после этого журналист покинул Россию в связи с поступавшими угрозами в его адрес и в адрес его семьи. Жил в Чехии и Израиле, в августе 2017 г. переехал на Украину. Сотрудничал с каналом ATR, вел собственный проект «Журналистика без посредников».

Павел Климкин, министр иностранных дел Украины:

«Слишком рано говорить, кто за этим стоит, однако понимание аналогичных случаев заставляет нас думать о том, что Россия использует и другие виды тактики для дестабилизации Украины, в частности, проводит теракты, подрывную деятельность и политические убийства <…> До прибытия в Украину его заставили покинуть Россию после нападок и угроз в его адрес и в адрес его семьи, он поехал в Прагу, а потом в Киев. Он продолжил бороться за демократическую Россию, за Украину, и, конечно, Москва всегда рассматривала его в качестве врага» (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

«Убежден, что российская тоталитарная машина не простила ему честности и принципиальности. Настоящий друг Украины, который рассказывал миру правду о российской агрессии. Убийцы должны быть наказаны» (пост в Facebook).

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

«Вот, трагедия очередная вчера в Киеве — Аркадий Бабченко был убит, застрелен в подъезде собственного дома, и уже премьер-министр украинского правительства заявляет о том, что, конечно, это сделали российские спецслужбы, а расследование еще не начиналось. Но сейчас, наверное, начнется» (цитата «РИА Новости»).

Дмитрий Муратов, издатель «Новой газеты»:

«Мы не работали вместе последние несколько лет, наши дороги разошлись, но он абсолютно точно был человеком, оставившим выдающийся след в “Новой газете” – в первую очередь, конечно, потрясающие репортажи 2008-2009 гг. с российско-грузинской войны. Бабченко был солдат, который не боялся ехать на войну, но войну люто ненавидел. Он был настоящим пацифистом. Я не согласен с тысячью его оценок людей и событий, но я точно знаю, что он был очень добрый человек и гуманист. Мы сделаем все, чтобы помочь семье Аркадия. Солдат не должен уйти так, чтобы его семья оказалась без помощи» (цитата BFM.ru).

Алексей Венедиктов, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы»:

«В Киеве был застрелен российский журналист Аркадий Бабченко... Застрелен за свою профессиональную журналистскую деятельность, скорее всего, или за свою гражданскую позицию, тоже скорее всего» (цитата ТАСС).

Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец»:

«Я не думаю, что за взгляды в отношении России, достаточно отрицательные и жесткие, и Украины, которую он считал более обиженной, так сказать, его убили бы. Мне кажется, все-таки здесь надо искать какой-то еще эпизод, из-за чего убили. Просто искать. Он метался между Украиной и Россией. Из России уехал, потому что говорил, что ему угрожают. Или же это может быть провокация перед предстоящими футбольными баталиями, перед какими-либо политическими событиями – просто провокационное убийство, потому что всем известна была его оппозиционность жесткая, бескомпромиссная, и такое убийство будет списываться только на российскую сторону – больше здесь вариантов нет. Но я не очень представляю, кому из российской стороны нужно убивать журналиста за его взгляды по Украине» (цитата «Коммерсантъ»).

Михаил Федотов, председатель российского совета по правам человека:

«Я глубоко возмущен убийством известного российского журналиста Аркадия Бабченко. Тот факт, что он в последние годы работал на Украине и весьма критично высказывался по поводу российской политики, совершенно не уменьшает нашего возмущения. Мы будем требовать от украинских властей провести самое тщательное расследование этого преступления» (цитата «РИА Новости»).

Сергей Цеков, член комитета Совета Федерации по международным делам:

«Это стандартная ситуация для современной политической верхушки Украины. Если происходит резонансное преступление на ее территории, сразу, без всякого предварительного расследования обвиняют в этом Россию. Это их суть на сегодняшний день. Если Украина такая развитая, демократическая, процветающая страна, то она должна обеспечивать защиту всех граждан. Обвинения в адрес России голословные. Они хорошо воспринимаются на Западе. На самом деле с учетом общей обстановки на Украине – там бурный расцвет преступности на фоне тотальной русофобии» (цитата RT).

Алексей Вишневецкий, заместитель председателя Союза журналистов России:

«Украинским властям, видимо, не очень выгодно доводить расследование некоторых преступлений до логического завершения. Есть подозрения, что доведение такого расследования до конца [убийство Бабченко] не сыграет на руку украинским властям. Крику и шуму можно много создавать, обвинять Россию, а выводы следствия могут разрушить политическую составляющую <…> Похоже на заказное убийство. Заказные преступления расследовать трудней всего, очень трудно с точностью выяснить всю цепочку. Я думаю, что это политическое преступление, политическое убийство» (цитата ТАСС).

Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в России:

«В первую очередь я хотела бы выразить соболезнования по поводу гибели российского журналиста Аркадия Бабченко. Со своей стороны я, конечно, обращусь к своей коллеге, уполномоченному Верховной рады Денисовой, с просьбой взять под контроль расследование, с тем чтобы оно шло объективно, всесторонне и справедливо» (цитата «РИА Новости»).

Юлия Тимошенко, лидер украинской партии «Батькивщина»:

«Шокирована известием об убийстве журналиста Аркадия Бабченко… Мои искренние соболезнования родным и близким Аркадия… Война продолжается не только “там”, война происходит здесь, за углом, в нашем доме. Это не первое убийство российского журналиста, который критикует российскую власть. Эти люди прибыли на Украину, надеясь найти защиту. Защиту права на свободу и права на жизнь. Требую от властей: хотя бы раз найдите заказчиков и исполнителей! Не просто возьмите под личный контроль, а реально раскройте преступление! Достаточно ловить руководителей ЖЭКов и трамвайных депо. Достаточно показухи. Ловите преступников! Пока они чувствуют себя безнаказанными, этот террор не прекратится. Каждое новое нераскрытое преступление является прологом для следующего. Это трагедия. Трагедия для всей Украины. Наша общая задача – сделать так, чтобы это больше не повторилось» (цитата из Facebook).