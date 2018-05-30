Российские и украинские власти обменялись заявлениями после убийства Бабченко

МИД России назвал кровавые преступления рутиной на Украине, а премьер Украины не исключил причастности Москвы к убийству

Valentyn Ogirenko/REUTERS

Уровень физического насилия и убийств в отношении работников СМИ на Украине «неуклонно растет», а расследования этих преступлений не приводят к наказанию виновных, заявил МИД России после убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко. Последнее время Бабченко проживал на Украине, напомнило российское внешнеполитическое ведомство.

«Кровавые преступления и тотальная безнаказанность стали рутиной для киевского режима. Требуем от украинских властей приложить все усилия к оперативному расследованию», - заявил российский МИД. Министерство отметило, что рассчитывает на внимание к расследованию со стороны независимых международных организаций. Ведомство выразило соболезнования родным и близким убитого журналиста.

Покушение на российского писателя и журналиста Аркадия Бабченко было совершено на пороге его квартиры в Киеве 29 мая. По предварительной информации, он получил несколько выстрелов в спину. Супруга Бабченко, вышедшая ну шум, вызвала скорую, но по пути в больницу Бабченко скончался.

«В доме закончился хлеб. Аркадий пошел в магазин. Убийца его поджидал на лестничной клетке в подъезде. Когда Аркадий открыл дверь квартиры, убийца подло, в спину, сделал несколько выстрелов в спину Аркадию Бабченко», - написал украинский народный депутат, член коллегии МВД Украины Антон Геращенко в Facebook.

Аркадия Бабченко последнее время жил на Украине. Из России он уехал в 2017 г. Журналист говорил, что получал угрозы в свой адрес и в адрес семьи. Киевская полиция назвала первой вероятной версией убийства Бабченко его профессиональную деятельность и завела уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предположил в Facebook, что российская «тоталитарная машина» не простила журналисту «честности и принципиальности». Он призвал наказать убийц и назвал Бабченко настоящим другом Украины. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключил причастности России к преступлению.

Дело по статье об убийстве возбудил и Следственный комитет России (СКР). Ведомство обратило внимание на то, что это не первое убийство россиян в Киеве за последние годы: в 2016 г. в результате взрыва автомобиля погиб журналист Павел Шеремет, в 2017 г. застрелили бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.