Политика / Международные отношения

В Киеве убит уехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко

Его смерть подтвердили в украинском МВД
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В Киеве совершено покушение на российского журналиста  Аркадия Бабченко. О том, что Бабченко скончался после покушения, сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

Полиция Киева подтвердила, что сегодня на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева стреляли в человека, и он скончался от огнестрельного ранения в спину в машине скорой помощи. Имени убитого полиция не назвала, но сообщила, что убитый - гражданин России, ведущий одного из телеканалов 1977 года рождения. Эти данные совпадают с данными Бабченко.

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