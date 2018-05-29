В Киеве убит уехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко
Его смерть подтвердили в украинском МВД
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Руслан Кривобок / РИА Новости
В Киеве совершено покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко. О том, что Бабченко скончался после покушения, сообщил Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Полиция Киева подтвердила, что сегодня на Никольско-Слободской улице в Днепровском районе Киева стреляли в человека, и он скончался от огнестрельного ранения в спину в машине скорой помощи. Имени убитого полиция не назвала, но сообщила, что убитый - гражданин России, ведущий одного из телеканалов 1977 года рождения. Эти данные совпадают с данными Бабченко.