Проверять тех, кто не станет жаловаться

Юрист Дарья Кузнецова и экономист Руслан Кучаков о причинах и эффектах особо частых проверок школ и поликлиник

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Типичными и самыми массовыми объектами проверки в любом регионе становятся школа (на фото), поликлиника и дом культуры Дмитрий Рогулин / ТАСС

Новое правительство продолжит реформу контрольно-надзорной деятельности (КНД), начавшуюся в 2017 г. Первые полтора года реформы уже дали результаты в виде снижения числа плановых проверок и уточнения их адресатов; дискуссия об эффективности государственного контроля продолжается. Однако в обсуждениях есть слепое пятно, которое скрывает важную проблему.

Претензии бизнеса по поводу избыточности КНД давно известны, они часто звучат на разных площадках. Но мало кто говорит о других объектах проверки – бессловесных и беззащитных: бюджетных учреждениях. Как показывают исследования Института проблем правоприменения при ЕУСПб, они-то как раз и являются основной мишенью для плановых проверок. За время реализации курса на снижение контрольно-надзорного бремени количество плановых проверок существенно сократилось (у некоторых ведомств снижение достигало 30–60%).