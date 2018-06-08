Когда профсоюзы выигрывают у государства
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Высокопоставленные чиновники часто рассуждают о необходимости поддерживать социальную справедливость. Однако государство нервно реагирует на деятельность активистов и профессиональных объединений, которые самостоятельно борются за свои права, нарушая созданную в представлениях бюрократии монополию на восстановление справедливости.
В конце мая Верховный суд России отменил ликвидацию межрегионального профсоюза работников автопрома «Рабочая ассоциация» (МПРА) и восстановил в правах одно из немногих активных и независимых профобъединений. В определении Верховного суда («Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили участники процесса) решение о ликвидации, принятое Петербургским горсудом 10 января 2018 г. по иску прокуратуры, названо незаконным и нарушившим нормы материального права. Верховный суд указал, что фактический запрет деятельности профсоюза несоразмерен допущенным в его деятельности нарушениям, а его руководителям не дали время на их устранение.
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