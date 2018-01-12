Как закрыть независимый профсоюз
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Решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации независимого межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) по иску прокуратуры не вступило в законную силу. Но сам факт уже вполне ясно обозначает подозрительное отношение современного государства к независимым профсоюзам, которые не ограничивают свою работу выдачей льготных путевок и билетов на детские елки.
«Рабочая ассоциация» была зарегистрирована в феврале 2007 г., ее костяк составил известный своими требованиями о повышении зарплаты и защите трудовых прав профсоюз работников автозавода Ford во Всеволожске. Появление профобъединений, активно и деятельно защищающих работников, на предприятиях с заграничными собственниками не случайно: там нет советского опыта сервильных профсоюзов, бывших частью административной машины, они считаются с правом работников на забастовку и иными способами защиты от переработки и увольнения.
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