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Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Профсоюзный урок

Как закрыть независимый профсоюз

Поводом для стремительной ликвидации профсоюза Этманова стала жалоба на его профессиональную деятельность – защиту прав работников

Решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации независимого межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) по иску прокуратуры не вступило в законную силу. Но сам факт уже вполне ясно обозначает подозрительное отношение современного государства к независимым профсоюзам, которые не ограничивают свою работу выдачей льготных путевок и билетов на детские елки.

«Рабочая ассоциация» была зарегистрирована в феврале 2007 г., ее костяк составил известный своими требованиями о повышении зарплаты и защите трудовых прав профсоюз работников автозавода Ford во Всеволожске. Появление профобъединений, активно и деятельно защищающих работников, на предприятиях с заграничными собственниками не случайно: там нет советского опыта сервильных профсоюзов, бывших частью административной машины, они считаются с правом работников на забастовку и иными способами защиты от переработки и увольнения.

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Комментарии  ()
klochkovg
07:07 12.01.2018
Неоднозначная реакция на статью и повод ее появления. Видимо я слишком много впитал советского образования. В те времена вдалбливали, что профсоюз в капиталистическом обществе это всегда про борьбу, почти всегда буржуи-капиталисты будут обрушивать на тебя всю мощь государственной машины насилия. Большую часть истории "рабочего движения" профсоюзы были под запретом в большинстве стран, их лидеров сажали истязали и т.п. Если формальной ликвидации судом достаточно, что бы профсоюз перестал существовать, значит это не профсоюз, а профанация. Но судить об этом пока рано.
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