Как закрыть независимый профсоюз

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Решение Санкт-Петербургского городского суда о ликвидации независимого межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» (МПРА) по иску прокуратуры не вступило в законную силу. Но сам факт уже вполне ясно обозначает подозрительное отношение современного государства к независимым профсоюзам, которые не ограничивают свою работу выдачей льготных путевок и билетов на детские елки.

«Рабочая ассоциация» была зарегистрирована в феврале 2007 г., ее костяк составил известный своими требованиями о повышении зарплаты и защите трудовых прав профсоюз работников автозавода Ford во Всеволожске. Появление профобъединений, активно и деятельно защищающих работников, на предприятиях с заграничными собственниками не случайно: там нет советского опыта сервильных профсоюзов, бывших частью административной машины, они считаются с правом работников на забастовку и иными способами защиты от переработки и увольнения.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}