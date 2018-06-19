Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Закон против целесообразности

Когда закон противоречит экономической целесообразности

Экономисты Ростислав Кокорев и Сергей Трухачев об экономических последствиях исков АСВ к вкладчикам банков, лишившихся лицензии
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В начале этого года у российских вкладчиков появились проблемы: иски АСВ к тем, кто забрал вклад размером более 1,4 млн руб. из потерявшего лицензию банка до истечения срока депозита. Общая логика АСВ такова: агентство действует в интересах всех кредиторов, а потому должно оспаривать сделки банка, осуществленные предпочтительно перед другими кредиторами. В прессе обычно обсуждается, правомерно ли действовало АСВ в том или ином конкретном случае, был ли вкладчик виноват в этой «предпочтительности» и знал ли он о финансовых трудностях банка.

Мы предлагаем посмотреть на ситуацию с точки зрения экономических последствий такой государственной политики, даже не противоречащей нормам закона.

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