Статья опубликована в № 4590 от 19.06.2018 под заголовком: Закон против целесообразности
Когда закон противоречит экономической целесообразности
Экономисты Ростислав Кокорев и Сергей Трухачев об экономических последствиях исков АСВ к вкладчикам банков, лишившихся лицензии
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Предельная сумма возмещения в России относительно невелика – 1,4 млн руб., меньше 20 000 евро, при, например, 100 000 евро в большинстве стран Евросоюза
Евгений Разумный / Ведомости
В начале этого года у российских вкладчиков появились проблемы: иски АСВ к тем, кто забрал вклад размером более 1,4 млн руб. из потерявшего лицензию банка до истечения срока депозита. Общая логика АСВ такова: агентство действует в интересах всех кредиторов, а потому должно оспаривать сделки банка, осуществленные предпочтительно перед другими кредиторами. В прессе обычно обсуждается, правомерно ли действовало АСВ в том или ином конкретном случае, был ли вкладчик виноват в этой «предпочтительности» и знал ли он о финансовых трудностях банка.
Мы предлагаем посмотреть на ситуацию с точки зрения экономических последствий такой государственной политики, даже не противоречащей нормам закона.
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