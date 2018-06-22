Разъяснение границ свободы

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Разъяснения пленума Верховного суда по практике рассмотрения дел о нарушениях правил организации и проведений митингов едва ли существенно облегчат заявителям из числа недовольных властью процесс их согласования и проведения, но, возможно, позволят отшлифовать работу судей и уменьшить число процессуальных претензий к их решениям. Это важно с учетом стремительного роста числа обращений россиян с жалобами на нарушение права на свободу собраний в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – в 2018 г. они вышли на 2-е место по численности среди всех поданных нашими гражданами жалоб.

Формально многое в разъяснениях звучит хорошо, но они содержат немало чисто субъективных критериев оценки, которые оставляют судам и властям пространство для репрессивного маневра. Например, пленум зафиксировал, что просто отказать в принятии заявки на митинг можно, только если заявитель не имеет права выступать в этом качестве (в частности, уже дважды наказан за нарушение правил проведения митинга) и если митинг предполагается провести там, где это запрещено (возле суда, например). В остальных случаях власти должны «обоснованно» предлагать другие время или место, «соответствующие социальному и политическому значению» мероприятия.