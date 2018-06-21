Верховный суд разъяснил, когда одиночные пикеты превращаются в митинг

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Место для митинга должно соответствовать его политическому значению, считает Верховный суд Андрей Гордеев / Ведомости

Власти вправе отказать в проведении публичного мероприятия только в двух случаях: если заявка подана лицом, не имеющим права выступать в таком качестве, либо если там указано место, где массовые мероприятия запрещены. Об этом говорится в проекте постановления пленума Верховного суда, который планирует в четверг обсудить вопросы, возникающие при рассмотрении административных дел, связанных с применением законодательства о митингах («Ведомостям» удалось познакомиться с этим документом). Во всех остальных случаях органы власти обязаны направить организатору обоснованное предложение об изменении места или времени проведения мероприятия. Такое предложение не может рассматриваться как отказ, поскольку предполагает дальнейшее взаимодействие организатора мероприятия с органом власти, говорится в проекте. При этом меры, принимаемые властями при согласовании мероприятия, должны в наименьшей степени вмешиваться в право граждан на мирные собрания, настаивает Верховный суд. Кроме того, предложение органа власти об изменении места или времени мероприятия не может быть произвольным и немотивированным, должно содержать конкретные данные об очевидной невозможности проведения акции в заявленном месте. Неудобства, которые могут возникнуть у граждан (например, изменение маршрутов движения транспорта или помехи пешеходам), – не причина для изменения места или времени мероприятия, если условия дорожного движения и поведение всех его участников будут находиться в пределах допустимых норм. Орган власти обязан представить суду доказательства, подтверждающие наличие препятствий, и предложить альтернативные условия, «обеспечивающие возможность достижения правомерных целей этого мероприятия и соответствующие его социальному и политическому значению».

Верховный суд также разъясняет, что несанкционированным публичное мероприятие становится, если уведомление о его проведении не было подано в установленном порядке, либо его место и время не было изменено по мотивированному предложению органов власти, либо оно проходит в запрещенном месте. Участникам и организаторам грозят административные санкции по ст. 20.2 КоАПа, при этом организатором может быть признан не только тот, кто подавал уведомление. Поводом для привлечения к административной ответственности могут стать также оповещение возможных участников мероприятия, предварительная агитация, изготовление и распространение средств наглядной агитации. В свою очередь невыполнение органами власти своих обязанностей (таких как подтверждение получения уведомления или назначение уполномоченного по содействию организации митинга) может свидетельствовать об отсутствии нарушения в действиях организаторов мероприятия.