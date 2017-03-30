Мосгорсуд разрешил депутатам встречаться с избирателями как пикетчикам

Без уведомления властей депутаты Мосгордумы могут проводить встречи с избирателями только в виде собрания или одиночного пикетирования «без использования быстровозводимой сборно-разборной конструкции», решил Мосгорсуд. Об этом говорится в резолютивной части решения судьи Мосгорсуда Александры Лопаткиной, которая 21 марта отказала депутатам Мосгордумы от КПРФ, оспаривавшим недавние изменения в законодательстве Москвы — они приравнивают встречи с избирателями к митингам и обязывают депутатов согласовать их с властями. Депутаты доказывали, что нововведение нарушает принцип разделения властей, обязывая депутатов спрашивать разрешения у исполнительной власти на то, что является их работой. В качестве подтверждения депутат Елена Шувалова передала суду несколько отказов в проведении встреч с избирателями, которые успела получить в префектуре ЦАО.

«Процедура предварительного уведомления органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о проведении публичного мероприятия преследует цель заблаговременно довести до соответствующих органов публичной власти необходимую информацию о форме, месте, времени начала и окончания публичного мероприятия, предполагаемом количестве его участников, способах обеспечения общественного порядка и организации медицинской помощи, также об организаторах и лицах, уполномоченных выполнять распорядительные функции», говорится в решении суда, которое заявители получили в четверг. Он напоминает, что, по мнению ЕСПЧ, требование подать уведомление не нарушает сущность права на свободу собраний. А также ссылается на позицию Конституционного суда, пришедшего к выводу: понятие «согласование проведения публичного мероприятия с органом публичной власти» не предполагает, что власти могут по своему усмотрению запретить такое мероприятие. Ссылка же истцов на применение оспариваемых положений в иной интерпретации не может служить основанием для отмены закона, «так как Московский городской суд не наделен правомочием проверять правильность правоприменительных решений, принятых с применением оспариваемых норм», говорится в решении суда.

«Судья как будто в другом мире живет, - недоумевает лидер фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков, который был одним из заявителей. - Так и представляю, как встаю я один с плакатиком перед Мосгрдумой. Меня спрашивают - «А что это вы здесь делаете?» «А это я с избирателями встречаюсь...» Особенным издевательством такое разъяснение выглядит после разгона митингов 26 марта, замечает он. Клычков говорит, что такое решение заявители обязательно обжалуют.

Между тем, 23 марта комитет по госстроительству Госдумы проголосовал за принятие поправок уже в федеральный в закон, которые также приравнивают встречи с избирателями к митингам и обязывают депутатов согласовывать их с властями.