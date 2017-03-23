В Думе поддержали законопроект о приравнивании встреч с депутатами к митингам

Комитет по госстроительству проголосовал за принятие поправок в закон, которые приравнивают встречи с избирателями к митингам и обязывают депутатов согласовать их с властями. Аналогичные законы ранее были приняты в Москве и Санкт-Петербурге для местных депутатов, а одобренные 23 марта поправки Ирины Белых (избрана в Госдуму от Москвы) обязывают согласовывать свои встречи депутатов всех уровней. В профильном комитете против законопроекта выступила вся оппозиция, воздержался от голосования единоросс и зампред комитета Вячеслав Лысаков.

Если при внесении в Думу этих поправок под ними ставили подписи, добавляясь в соавторы, такие депутаты, как единоросс Ольга Баталина, то уже в конце февраля авторами поправок оставались одни депутаты от Москвы. Всего сняли подписи четверо депутатов от «Единой России».

«С этой историей себя никто не хочет имиджево ассоциировать, потому что это тема Москвы и она портит репутацию», - объясняет собеседник в партии. «Все знают историю этого законопроекта, скорее всего он будет принят», - добавляет собеседник, близкий к руководству Госдумы. Это бредовая инициатива Москвы, заставляющая депутатов голосовать против самих себя, поясняет другой аппаратчик.

Норма работать не будет, потому что депутата по факту невозможно будет наказать, но ко второму чтению совершенно точно будут поправки, отмечает собеседник в профильном комитете. Поправить законопроект также попросили члены Совета Федерации. Член комитета от ЛДПР Сергей Иванов на комитете отметил, что депутат будет вынужден «мотаться туда-сюда», чтобы лично подать уведомление за неделю. Эта поправка фактически исключает «событийные и стихийные митинги-встречи от депутатов», - говорит аппаратчик.

Как писали ранее «Ведомости», законопроект в первую очередь коснётся коммунистов, любивших собирать на встречах с депутатами большое количество людей, чем были недовольны московские власти. Московское отделение КПРФ во вторник проиграло судебный иск, оспаривающий принятый в городе закон. Партия уже готова пойти в Конституционный суд с жалобой на поправки Белых, касающихся всех депутатов.