Что делать низам, когда верхи молчат

Президент Владимир Путин, как повторяет его пресс-секретарь, не занимается темой повышения пенсионного возраста, зато тема, кажется, занялась президентом Владимиром Путиным. Спустя две недели после объявления Дмитрием Медведевым о скорой пенсионной реформе популярность как премьера, так и президента, согласно соцопросам, значительно упала. Даже в рейтингах государственного ВЦИОМа уровень доверия Путину упал до докрымских 42%, его электоральный рейтинг снизился за неделю с 62 до 54%, а доля недовольных работой Медведева впервые с мая 2006 г. превысила долю довольных.

На этом фоне в России стартует масштабная кампания митингов против повышения пенсионного возраста. По всей стране подано уже не меньше 100 уведомлений в 70 городах о митингах против повышения пенсионного возраста, подсчитали в Конфедерации труда России (КТР) – именно КТР инициировала интернет-петицию против реформы, которая уже собрала почти 2,5 млн подписей. Но, похоже, местные власти пребывают в растерянности: 20 акций они согласовали (семь прошло), в проведении 20 отказали (остальные пока на стадии согласования). Отказы притянуты за уши, считает член совета КТР Павел Кудюкин: в Новосибирске, например, сослались на террористическую угрозу. Отказывают и лояльной Кремлю Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР): например, в Псковской области отказали по трем заявкам из четырех, рассказала председатель Псковского областного совета профсоюзов (ПОСП, входит в ФНПР) Ульяна Михайлова – по ее мнению, это «пощечина гражданам». В ответ ПОСП планирует открыть трибуну для записи видеообращений правительству, президенту и депутатам Думы.

Региональные власти можно понять: дистанцирование президента от темы и перевод стрелок на премьера запутает любого логически рассуждающего человека. Премьер сказал реформе «да», а президент не сказал «нет» – но ведь президент сам рекомендовал стране такого премьера? И как отделить одного от другого, особенно если один молчит?

Противоречивая реакция регионов показывает, что на местах царит ощущение некоторой растерянности, говорит политолог Александр Кынев. На четвертый президентский срок Путин был избран рекордными для себя 76,7% голосов – после выборов власти поверили, что речь идет о реально качественной поддержке граждан, считает Кынев. Теперь эта реальная поддержка входит в явное противоречие с реальными общественными настроениями. «Единая Россия», конечно, послала сигнал: секретарь генсовета партии Андрей Турчак, как пишет РБК, по сути, запретил однопартийцам критиковать пенсионную «реформу», поставив партии «электоральную задачу нивелировать остроту этого вопроса». Но партийная система впала в анабиоз, перестав кого бы то ни было выражать, говорит Кынев, а системная оппозиция даже пар не может спустить. Пока пар копится и давление растет, местные власти пытаются вести себя как всегда: запрет – это норма, а разрешение требует специальной санкции сверху. А наверху молчат.