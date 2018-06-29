Статья опубликована в № 4598 от 29.06.2018 под заголовком: Человек недели: Йоахим Лёв
Выбор Йоахима Лева
Команда-машина слишком зависит от своего главного тренера
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Daniel ROLAND / AFP
Впервые в истории сборная Германии по футболу не вышла из группы на чемпионате мира. Ей надо было побеждать корейцев в последнем матче – первый, Мексике, она проиграла, а во втором от ничьей (и вылета) спасло чудо по имени Тони Крос, забивший шведам на последних секундах.
В невыходе из группы вроде беды нет, но только не в случае Германии, страны, где футбол – культ, где люди готовы жертвовать обедом, лишь бы пораньше закончить работу и в предвкушении занять место перед телевизором, где канцлер, железная фрау Ангела Меркель, ярый фанат. Германии, где последние 16 лет считали катастрофой неучастие в финальном матче чемпионата мира.
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