Разворот на 2,1%

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В начале года мировой рынок взял большой попкорн и колу безо льда и отправился на сеанс новой части многосерийной остросюжетной франшизы «Акционерные войны «Норникеля». Часть, вышедшая в этом году, называется «Норникель: война за дивиденды», в некоторых переводах – «Норникель»: капитальные затраты против дивидендной доходности».

Релиз новой серии был ожидаем – намек на продолжение был сделан еще в 2012 г. Тогда главные герои смогли найти своего белого рыцаря, заключить пакт о ненападении и разойтись по своим активам.

Преданные фанаты эпопеи – те самые, которые ждут окончания титров в надежде, что после них будет намек на сюжет следующей части, – были вознаграждены. После титров самые терпеливые узнали, что пакт не вечный и что священный артефакт под названием «акционерное соглашение» не так прост, как кажется, и явно еще выстрелит в следующих частях. Как известно, ружье просто так на стену не вешают.

И вот прошло почти пять лет. Знающие люди начали что-то подозревать, говорить, привлекать новую аудиторию. Почва для новой части подогрелась, рынок начал роптать. Все начали гадать, кто же будет сценаристом продолжения и какие же новые приключения он для своих героев придумает.

И вот в ноябре 2017 г. вышел долгожданный тизер. Один из главных героев решил поменять стратегию – инвестировать в развитие – и предупредил, что это может привести к временному снижению дивидендных выплат ради светлого будущего. Пока даже новая дивидендная политика не принята, но тревожный саундтрек уже звучит, второй герой сей саги уже медленно и драматично выходит на поле боя, поигрывая ключами от яхты с брелком в виде русской рулетки, а белый рыцарь начинает выказывать недовольство и нетерпение. Он хочет выйти из проекта, роль его утомила, ему хочется лежать на пляже у Мертвого моря и есть фалафель.

С этого момента билеты в зал на премьерный сеанс начали разлетаться, как горячая алюминиевая чушка перед ожидаемым после 23 октября 2018 г. дефицитом.