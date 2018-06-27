Высокий суд Лондона встал на сторону Олега Дерипаски

Статья опубликована в № 4597 от 28.06.2018 под заголовком: Олегу Дерипаске можно потратить $1

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Олег Дерипаска одержал победу там, где против него могут ввести санкции SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Вечером 27 июня случилось историческое событие: Высокий суд Лондона в споре между бизнесменами Владимиром Потаниным, Романом Абрамовичем, Александром Абрамовым и Олегом Дерипаской вынес решение в пользу последнего. Компания Дерипаски UC Rusal оспаривала в суде правильность предоставления права на преимущественную покупку акций «Норильского никеля», которое компания Абрамовича и Абрамова – Crispian – дала структурам Потанина и Дерипаски в начале нынешнего года.

Предложение, которое сделала структура Потанина под названием Bonico Holdings Co Ltd, противоречит акционерному соглашению «Норильского никеля», заявил судья Стефан Филипс (его слова опубликовало агентство Bloomberg). Решение вынесено в пользу Дерипаски, подтверждают два собеседника «Ведомостей», близких к разным акционерам «Норильского никеля».