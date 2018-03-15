Компания Потанина купила 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Абрамовича

Компания группы "Интеррос" закрыла сделку по приобретению 2,1% акций "Норникеля" у компании Crispian Евгений Разумный / Ведомости

Компания Whiteleave группы «Интеррос» Владимира Потанина закрыла сделку по покупке 2,1% акций «Норникеля» у Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова, сообщила сегодня группа.

«15 марта 2018 г. компания группы "Интеррос" закрыла сделку по приобретению 2,1% акций "Норникеля" у компании Crispian, входящей в группу Millhouse. На сегодняшний день доля участия группы "Интеррос" в "Норникеле" составляет 32,9%», - говорится в сообщении.

Сделка стала возможной благодаря соглашению сторон - ранее Crispian Абрамовича и Whiteleave, принадлежащая Владимиру Потанину, договорились в Высоком суде Лондона с UC Rusal Олега Дерипаски не блокировать продажу 4% «Норникеля». Ключевое условие соглашения – сделку можно будет аннулировать, если суд признает, что она нарушает акционерное соглашение «Норникеля». Таким образом, компания Потанина и UC Rusal Дерипаски смогут купить по 2% в «Норникеле» у Crispian.

В начале 2018 г. компания Потанина – Bonico Holdings Co Ltd. – предложила Crispian $1,47 млрд (на 13% выше средней стоимости за 90 дней) за 4% акций «Норникеля». Crispian в соответствии с акционерным соглашением предложила этот же пакет UC Rusal и Whiteleave на тех же условиях. Компании оферту приняли.

Сейчас UC Rusal оспаривает в Высоком суде Лондона законность продажи 4%-ного пакета Crispian в «Норникеле». Компания опасается, что если сделка произойдет, то она изменит баланс сил в «Норникеле». В течение первого полугодия 2018 г. суд должен будет решить, соответствует ли продажа 4%-ного пакета Crispian акционерному соглашению, которое действует между UC Rusal (владеет 27,8% «Норникеля»), Crispian (6,3%), а также Whiteleave Владимира Потанина (30,2%).

Если UC Rusal добьется решения Высокого суда Лондона в свою пользу, покупатели должны будут за 40 дней передать по 2% «Норникеля» обратно Crispian вместе с дивидендами, а Crispian - вернуть им полученные от продажи деньги, писали «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к разным акционерам «Норникеля».

Слушания в суде продолжатся 14-17 мая.