Что делать с газовой надстройкой

Быстрый рост газового экспорта в Европу в ближайшие пару лет может не оставить «Газпрому» иного выбора, как продолжать пользоваться украинской газотранспортной системой AFP

Начнем с цитаты министра энергетики Украины Игоря Насалика (взята на gordon.ua): «Что такое национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины»? Это надстройка, которая [если речь идет о газе] поедает средства, получаемые от «Укргаздобычи» и «Укртрансгаза», а сама по себе не создает никакой добавленной стоимости. Наличие «Нафтогаза» – это отсутствие газового рынка в Украине. Я могу это утверждать». Минэнерго не знает, как формируется цена на газ на Украине, сетовал Насалик.

«Укргаздобыча», понятно из ее названия, добывает газ: в 2017 г. – 15,3 млрд куб. м, или 74% всего украинского газа. 16% приходится на другую «дочку» «Нафтогаза», «Укрнафту» (в ней около 40% принадлежат компаниям, связанным с опальным олигархом Игорем Коломойским). Оставшееся добывают частные компании, крупнейшими из них владеют предприниматели, как и Коломойский, из предыдущей эпохи: это Burisma Николая Злочевского (замсекретаря Совета безопасности Украины при президенте Викторе Януковиче) и «Смарт-холдинг» Вадима Новинского, депутата Верховной рады от Оппозиционного блока.

Теперь важное для украинской политики слово «анбандлинг». Означает оно добровольное разукрупнение монопольной структуры. Украинское правительство для анбандлинга все приготовило: создана компания «Магистральные газопроводы Украины», которая взяла бы на себя функции транспортировки и хранения газа, а значит, и $2–3 млрд выручки; идут даже разговоры, чтобы отдать эту компанию под управление международному консорциуму, разработан законопроект...

Вмешался стокгольмский арбитраж: по версии «Нафтогаза», нельзя исполнить его решение и собрать с «Газпрома» выигранные деньги, если «Нафтогаз» проведет анбандлинг. Должно быть прежнее юридическое лицо, защищается «Нафтогаз», хотя украинские комментаторы-юристы и даже представитель ЕС на Украине дружно считают, что анбандлинг ничему не помешает.

(А неплохо было бы, замечу, провести анбандлинг «Газпрому» – в России как-то практически заглохла дискуссия о монопольном положении этой компании на газовом рынке. Ах, даже страшно произнести это, но мне кажется, слово «надстройка» может быть употреблено не только в украинском контексте.)

Быстрый рост газового экспорта в Европу в ближайшие пару лет может не оставить «Газпрому» иного выбора, как продолжать пользоваться украинской газотранспортной системой. И тогда, видимо, существование «надстройки, поедающей средства» продлится. А судя по тому, что предприниматели времен Януковича до сих пор не изгнаны из украинского газового бизнеса, в этой сфере Украина живет старыми порядками и резких перемен ждать не следует. «Газпром» будет договариваться с «Нафтогазом», а тогда – опять-таки – украинским прогрессивистам придется оставить надстройку в покое.

Есть и другие действия, которые «Нафтогаз», по мнению оппозиционно настроенных к компании экспертов, предпринимает на Украине, чтобы не позволить себя уничтожить. Недавно вчетверо поднята цена, которую «Нафтогаз» платит «Укргаздобыче» за газ, что, полагают эксперты, необходимо надстройке, чтобы продолжать увеличивать долговую нагрузку жилищно-коммунальных компаний; «Нафтогаз», видимо, хотел бы через долги получить и контроль за сбытом газа в свои руки. Надстройка намеревалась, кроме того, достать буквально до каждого потребителя, но Верховная рада отвергла законопроект о создании базы всех физических лиц с адресами и данными о материальном положении.

На такое, кажется, не замахивается даже «Газпром».