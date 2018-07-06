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Статья опубликована в № 4603 от 06.07.2018 под заголовком: Цитата недели

Почему Элла Памфилова считает работу видеонаблюдателей спекуляцией

Разночтения результатов официальных подсчетов с наблюдательскими портят красивую картину выборов президента
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Это чисто спекулятивный механизм
Элла Памфилова, председатель Центризбиркома

Чисто спекулятивным механизмом председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, по образованию инженер электронной техники, назвала работу наблюдателей и волонтеров: они просматривали видеозаписи с избирательных участков на президентских выборах, фиксировали каждого пришедшего к урне с бюллетенем человека, а потом сравнивали, сколько пришло по видеозаписи и сколько пришло по протоколу. Протокольный профицит уже превысил 80 000 избирателей, работа еще продолжается.

Памфиловой, официальному лицу, ответственному за чистоту выборов, очень хотелось профессионально, по-избиркомовски возразить этим дилетантам с их волонтерскими кустарными подсчетами. Но аргументы она привела какие-то излишне разнообразные. Во-первых, заверила она, подсчет явки по видеозаписям не предусмотрен законодательством. Отлично! Но тогда почему во-первых? Раз незаконно – можно и не продолжать. Так нет же, есть во-вторых: подобный видеоанализ требует более высокого уровня технического оснащения участков. Это, наверное, в ней инженер сказал электронной техники. Ну хорошо: какая разница, какое оснащение, если незаконно? Или, если дороже, тогда сразу же законом предусмотрено?

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