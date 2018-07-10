Как спасти 13 узников тайской пещеры

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Это самая высокая гора в мире, уверяют тайцы: пещера, где, тренируя мужество, застряли 12 игроков и тренер футбольной команды «Дикие вепри», называется Tham Luang Nang Non, в переводе «Большая пещера Спящей леди»; Спящая леди – это горная система длиной примерно 30 км; если Спящая леди проснется и встанет, она будет в три раза выше Джомолунгмы. Чего она спит? – а эта местность находится вблизи Золотого треугольника, одного из главных мировых центров производства опийных наркотиков. Было б неплохо, конечно, разбудить Спящую леди: вода, заполнившая ее нутро, вылилась бы и тайским юношам было бы так же легко покинуть пещеру, как они в нее забрались. Нет, не легко, конечно, им пришлось бы преодолеть несколько километров, но хотя бы посуху, они бы справились самостоятельно.

Увы! – непростой путь залит внезапно прибывшей водой; восемь человек уже снаружи, но спасательная операция остановлена, теперь 20 часов нужно, чтобы перезарядить кислородные баллоны; без них никак не выбраться по узким затопленным лазам из дальней комнатки с явно нелепым сейчас туристическим названием «Пляжи Патайи».