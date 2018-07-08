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Спасатели начали операцию по спасению детей из пещеры в Таиланде

В Таиланде началась операция по спасению школьников и их тренера, заблокированных наводнением в подземной пещере. Об этом сообщает Bangkok Post. Издание отмечает, что первого ребенка спасатели планируют вывести к вечеру 8 июля.

Губернатор провинции Чианграй Наронгсак Оссатанакорн, руководящий спасательной операцией, подтвердил, что первого спасенного планируется вывести из пещеры к 21.00 по местному времени (17.00 мск). Согласно плану, мальчики смогут выбраться из пещеры, лишь проплыв сквозь туннели с водой. При этом, по его словам, они психологически к этому готовы.

По словам источника издания, школьников разделят на четыре группы. В первую войдут четыре человека, в оставшиеся - по три. Каждого школьника будут сопровождать два профессиональных дайвера. Последним из пещеры планируют эвакуировать их тренера. В операции, по информации телеканала Sky News, участвуют 13 иностранных дайверов и пять специалистов элитного подразделения таиландских ВМС «морские котики».

Группа из 12 школьников в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер по футболу 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров. Мальчиков и тренера нашли примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда вошли.