Илон Маск предложил способы вызволить школьников из пещеры в Таиланде
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что вместе со спелеологами обсуждает варианты спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.
«Обсуждаем с ними спасательную капсулу, которая была бы достаточно безопасна. Также – монтаж надувной трубы с воздушными шлюзами. [Реализовать второй вариант] меньше шансов, учитывая сложный рельеф, но отлично, если это сработает», – написал Маск на своей странице в Twitter.
12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.
Спасатели доставляют заблокированным в пещере продукты и кислород. Сейчас в качестве основного способа эвакуации рассматривается погружение с аквалангом. Ранее один из спасателей погиб на обратном пути из пещеры из-за нехватки кислорода.