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Илон Маск предложил способы вызволить школьников из пещеры в Таиланде

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил, что вместе со спелеологами обсуждает варианты спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде.

«Обсуждаем с ними спасательную капсулу, которая была бы достаточно безопасна. Также – монтаж надувной трубы с воздушными шлюзами. [Реализовать второй вариант] меньше шансов, учитывая сложный рельеф, но отлично, если это сработает», – написал Маск на своей странице в Twitter.

Some good feedback from cave experts in Thailand. Iterating with them on an escape pod design that might be safe enough to try. Also building an inflatable tube with airlocks. Less likely to work, given tricky contours, but great if it does. — Elon Musk (@elonmusk) 7 июля 2018 г.

12 школьников из футбольной команды в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер 23 июня оказались заблокированы в пещере Кхао Луанг в Таиланде в результате наводнения. От выхода их отделяет затопленная часть пещеры длиной в несколько километров.

Спасатели доставляют заблокированным в пещере продукты и кислород. Сейчас в качестве основного способа эвакуации рассматривается погружение с аквалангом. Ранее один из спасателей погиб на обратном пути из пещеры из-за нехватки кислорода.

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