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FIFA пригласила застрявших в пещере в Таиланде детей на финал ЧМ-2018

Международная федерация футбола (FIFA) пригласила тренера и 12 школьников, найденных в частично затопленной пещере Кхао Луанг в Таиланде, на финал чемпионата мира по футболу в Москве 15 июля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице в Facebook Футбольной ассоциации Таиланда.

«Если, как мы все надеемся, они воссоединятся со своими семьями в ближайшие дни и их здоровье позволит им путешествовать, FIFA будет рада пригласить их посетить финал чемпионата мира по футболу - 2018 в Москве в качестве наших гостей», - написал в письме президент FIFA Джанни Инфантино. В сообщении подчеркивается, что футбольная федерация следит за новостями о спасательной операции с 23 июня.

Ранее о готовности помочь заточенным в пещере детям и их тренеру заявил в своем Twitter основатель SpaceX и Tesla Илон Маск. Он предложил тайским чиновникам помочь с отслеживанием местоположения пострадавших, откачкой воды из пещеры или предоставить аккумуляторные батареи для заряда необходимой техники.

Сотрудники национального парка 23 июня нашли около входа в пещеру мотоцикл и велосипеды, а также спортивный инвентарь. Они связались с местным футбольным клубом, где им подтвердили, что вещи принадлежат школьникам в возрасте от 11 до 16 лет и их тренеру.

Всех их обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали. Пещера, в которую они отправились, простирается почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где смогли укрыться от прибывавшей воды пропавшие. Ранее стало известно, что погиб принимавший участие в спасательной операции отставной водолаз тайского спецназа.

Слезы чемпионата мира по футболу