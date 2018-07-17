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Статья опубликована в № 4610 от 17.07.2018 под заголовком: Вещь недели: Кубок мира по футболу FIFA

Как Кубок мира сделал французов законодателями футбольной моды

Российская сборная играла в такой же прагматичный футбол
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Сборная Франции второй раз в истории выиграла Кубок мира по футболу: 20 лет назад она победила на домашнем чемпионате мира, разгромив в финале бразильцев 3:0, в воскресенье на московском стадионе «Лужники» французы победили хорватов со счетом 4:2.

Хорватов очень жаль: маленькая страна (на ЧМ-2018 Хорватия была четвертой с конца по численности населения – 4,3 млн человек, меньше только у Исландии, Уругвая и Панамы) впервые в своей истории дошла до финала, героически отыгрываясь в каждом матче серии плей-офф. Сравняли счет хорваты и в финале, но Франция была сильнее – и в финале, и по ходу всего чемпионата, заслуженно выиграв Кубок мира.

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