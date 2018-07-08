Когда проигравший – победитель

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов Manu Fernandez / AP

Не знаю, когда в субботу после матча Россия – Хорватия заснули Станислав Черчесов и члены его команды, но я не мог сомкнуть глаз до рассвета. Не потому, что настолько сильно переживал из-за поражения. А потому, что лежал и думал: какую титаническую и замечательную работу проделал главный тренер сборной России! И где он нашел силы, чтобы продолжить свой путь и не сломаться, особенно до начала чемпионата, когда в него не верил никто.

Станислав Саламович – человек оригинальный. Например, у него есть свой словарь русского языка. В котором отсутствует слово «проблема» – вместо него Черчесов использует слово «вопрос», и каждый вопрос он решает по мере поступления вместе с командой. Черчесов отрицает существование «товарищеских» матчей – для него каждый матч «контрольный». Наконец, для особей мужского пола, честно, хорошо и на грани преодоления выполняющих свою работу, главный тренер сборной России использует не слово «мужик» (в нем, по мнению Черчесова, есть негативные коннотации), а «мужчина».

Так вот Черчесов – мужчина. И супертренер. Попытаюсь в масштабах небольшой колонки это обосновать, начну со второго.

Перед ЧМ в Черчесова вне команды не верил никто (отдельные энтузиасты наверняка были, но в масштабах страны это даже не статистическая погрешность). Болельщики России с ужасом или безразличием ждали начала чемпионата, спортивные журналисты – особенно после рекордной серии из семи матчей без побед – смешивали Черчесова с грязью: он вообще не понимает, в какой футбол хочет играть, взял в сборную «списанного» Дзюбу, «старика» Игнашевича, «какого-то» Газинского... А Черчесов верил в свою правоту и продолжал работать.

Но легко верить в себя непризнанному художнику или поэту – они одиночки. У Черчесова же был коллектив из 23 медийных персонажей, избалованных деньгами и известностью (именно что известностью – славы в планетарном масштабе ни у кого из них до ЧМ не было, а мы говорим именно про планетарный масштаб). И в каждого из них нужно было вдохнуть веру в себя и понимание того, как играть против конкретного соперника. И главный тренер с этим прекрасно справился!

После разгрома Саудовской Аравии я написал: это не саудовцы так слабы – это мы провели отличный матч: все голы были забиты в результате осмысленной игры и ярких комбинаций. (Так и оказалось: после саудовцы с минимальным счетом проиграли Уругваю, выиграли у Египта и заняли в нашей группе третье место вслед за Россией.)

Затем сборная России одержала историческую победу над Испанией. Но меня поразило, от скольких людей – даже от шахматиста – я услышал претензии Черчесову, что он выбрал единственный выигрышный вариант – от обороны. То есть можно восхищаться мастерами игры защиты в шахматах, но отказывать тренеру в праве играть от обороны, если таков соперник?! Ребята, мы честно и по делу выиграли матч, великая Испания не смогла забить нам с игры ни одного гола и уехала домой, а сборная России отправились на матч 1/4 финала против Хорватии!

Где Черчесов удивил всех еще раз, сыграв с Хорватией в атакующий футбол! (Удивил всех, включая капитана сборной Хорватии Луку Модрича, о чем он признался на послематчевой пресс-конференции.) И в этом атакующем футболе наши игроки во многих компонентах превзошли хорватских (вся статистика – InStat): сборная России нанесла 6 ударов в створ ворот, сборная Хорватии – 3, россияне провели 24 быстрые атаки и 16 атак со стандартов (хорваты – 16 и 12 соответственно), превзошли хорватов в скорости атакующих действий... Мы в последние недели полюбили обсуждать, куда же могут продать Александра Головина – в Juventus, Barcelona или Chelsea, а у сборной Хорватии весь стартовый состав играет в этих или сопоставимых по масштабу клубах. И вот с такой сборной наши играли на равных! Но в конце матча лучший правый защитник этого чемпионата россиянин Марио Фернандес не реализовал пенальти, и дальше прошли хорваты.

Послематчевый пенальти не реализовал и один из двух форвардов сборной России - Федор Смолов, который вновь не показал результативной игры в атаке. Но Черчесов – не только супертренер, но еще и мужчина, и потому своих игроков защищает, ответственность на других не перекладывает и берет удар на себя. На мой вопрос на послематчевой конференции, нет ли у него сейчас сожалений по поводу кадровых решений по комплектованию сборной – например, по кандидатуре одного из двух форвардов, Черчесов сказал: «Я ни о чем не жалею. Я принимаю решения и затем их выполняю. Мы собрали в сборной лучших».

Конечно, наша сборная наиграла на полуфинал. Но такой результат – особенно с учетом первоначальных ожиданий – был бы совсем сказочным: «Не хочу быть царицей, хочу быть владычицей морскою». Чего еще было бы желать нашим ребятам, выйди они сразу в полуфинал чемпионата мира? А хочется, чтобы желали, чтобы были голодны до побед и радовали нас ими не один год. А почему нет: теперь у них есть победный опыт, есть вера в себя, а играть в футбол, как выясняется, они и раньше умели – нужно было просто их объединить и правильно поставить задачу. Что и сделал супертренер. Который описал будущие цели сборной России так: «Наша задача – не довольствоваться тем, что уже достигнуто, а продолжать работу и добиваться новых успехов». Верим и болеем, Станислав Саламович!