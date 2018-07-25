Пенсионная школа самостоятельности
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Соцопросы обнаруживают стойкое неприятие россиянами пенсионной реформы. Трудно припомнить другое решение власти, которое вызывало столь единодушное неодобрение. Однако фокус-группы «Левады-центра» с противниками реформ (как с представителями среднего класса, так и с людьми победнее, привыкшими полагаться на государство и для кого даже нынешняя небольшая пенсия – серьезная прибавка к семейному бюджету) показали более сложную картину общественного мнения. Неожиданно для исследователей в каждой из групп было заметное количество людей, которые не только выражали возмущение, беспокойство или страх, но и заявляли, что теперь придется учиться самостоятельности. «Нас бросили в воду – надо плыть», – говорили они.
В целом пенсионную реформу не поддерживает до 90% населения. Готовы принять ее в нынешнем виде менее 10%. Число потенциальных сторонников реформы могло быть раза в два выше (от пятой части до четверти населения), но многие из них, поддерживая саму идею, недовольны предложенным воплощением идеи на практике.
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