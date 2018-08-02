Статья опубликована в № 4622 от 02.08.2018 под заголовком: Проверки против общественного блага
Проверки против общественного блага
Антрополог Дарья Димке о бремени бесконечного изменения законов
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Чем чаще меняются законы, касающиеся какой-либо сферы, тем больше ее проверяют
Дмитрий Рогулин / ТАСС
По данным Института проблем правоприменения (ИПП) при Европейском университете в Санкт-Петербурге, более 60% всех планово проверенных в 2017 г. юридических лиц – это муниципальные, региональные и федеральные организации. Это значит, что бесконечные проверки, чреватые штрафами, блокируют не только и не столько бизнес, т. е. экономическое развитие страны, сколько работу муниципальных органов, т. е. производство того, что называется общественным благом, а значит, негативно влияют на жизнь каждого из нас.
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