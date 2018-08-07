Статья опубликована в № 4625 от 07.08.2018 под заголовком: Что будет после Путина
Как встречать будущие реформы
Политолог Дмитрий Травин о предстоящем «левом повороте»
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Плохая новость состоит в том, что реформ при Путине мы уже, наверное, не дождемся
Максим Стулов / Ведомости
Говоря о необходимых нам переменах, мы обычно имеем в виду преобразования институтов. Но в теории модернизации выделяется еще один важный момент, без которого преобразования невозможны: способность общества адаптироваться к переменам, в том числе к тем, которые произойдут в ходе будущих реформ.
Если с институтами у нас благодаря Путину дело обстоит плохо, то с адаптацией граждан к переменам – более-менее нормально. Еще трудные 1990-е показали, что народ перемены проклинает, но вымирать упорно отказывается: адаптируется несмотря ни на что.
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