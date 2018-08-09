Как победить пытки в полиции и колониях
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После опубликования «Новой газетой» видео пыток в ярославской исправительной колонии сотрудники ФСИН оправдывали пытки воспитательной работой (дескать, как иначе держать в узде преступный элемент) и только через 11 дней после публикации извинились перед потерпевшим. Однако есть все основания полагать, что речь идет не о единичном эксцессе, а о практике работы системы исполнения наказаний. На видео присутствует 18 человек. Не бывает таких разовых эксцессов, в которые вовлечено чуть ли не четверть смены исправительного учреждения. Уже само это заставляет предположить, что пытки – не дело нескольких извергов, а часть повседневной работы колонии. Если мы хотим системно изменить ситуацию, а не просто добиться справедливости в одном конкретном случае, то стоит привлечь к решению проблемы знания, наработанные криминологией.
Пытки – это тяжкое умышленное насильственное преступление. Чтобы его успешно предупреждать, необходимо опираться на криминологические знания о том, как совершается умышленное насилие. Причем совершается сознательно, с некоторой рациональной целью, в условиях, когда свидетелей нет и зафиксировать его следы крайне сложно, в отношении человека, который находится в зависимом положении от преступника.
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