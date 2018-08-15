Где выход из голодовки Сенцова
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Продолжающаяся почти 100 дней голодовка Олега Сенцова приблизилась к критическому порогу. Став очевидной политической проблемой, история Сенцова требует незамедлительного решения: трагический исход нанесет больший ущерб престижу России, чем гуманность, воспринимаемая российской властью как слабость, в случае его освобождения.
Приговоренный к 20 годам строгого режима за подготовку терактов украинский режиссер Олег Сенцов голодает, требуя освободить несколько десятков украинцев, которых он называет политзаключенными. Продолжительность его голодовки приблизилась к печальному рекорду советского диссидента Анатолия Марченко, державшего голодовку в заключении 117 дней, – он требовал освободить всех политзаключенных СССР. Через 10 дней после окончания голодовки, 8 декабря 1986 г., Марченко умер. ФСИН уверяет, что Сенцов находится в удовлетворительном состоянии, сообщая, что на лекарственную поддержку осужденного за терроризм потрачено уже 100 000 руб.
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