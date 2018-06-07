Время меняться

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Вероятный обмен заключенными между Россией и Украиной и переговоры по этому вопросу важны не только ради сохранения жизни и свободы людей, ставших заложниками конфликта двух стран. Они могут остаться символическим жестом, скрывающим отсутствие прогресса в урегулировании на юго-востоке Украины, или, напротив, оказаться частью длительных консультаций для смягчения санкций.
В среду заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил, что Москва не получила из Киева официального запроса о возможности обмена осужденных в России Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба на 23 россиянина. С таким предложением выступила в конце прошлой недели вице-спикер Рады Ирина Геращенко. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос о возможности такого обмена. По его словам, вопросом занимаются рабочие группы, где Киев представляет экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук.
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