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Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Время меняться

Время меняться

Процесс обмена Олега Сенцова на российских граждан на Украине никак не запускается — но хорошо, что этот вариант в принципе не сброшен со счетов
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Вероятный обмен заключенными между Россией и Украиной и переговоры по этому вопросу важны не только ради сохранения жизни и свободы людей, ставших заложниками конфликта двух стран. Они могут остаться символическим жестом, скрывающим отсутствие прогресса в урегулировании на юго-востоке Украины, или, напротив, оказаться частью длительных консультаций для смягчения санкций.

В среду заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин сообщил, что Москва не получила из Киева официального запроса о возможности обмена осужденных в России Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха и Павла Гриба на 23 россиянина. С таким предложением выступила в конце прошлой недели вице-спикер Рады Ирина Геращенко. В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уклончиво ответил на вопрос о возможности такого обмена. По его словам, вопросом занимаются рабочие группы, где Киев представляет экс-глава администрации президента Украины Виктор Медведчук.

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