Статья опубликована в № 4631 от 15.08.2018 под заголовком: Бесконечная весна Думы – 2
Бесконечная весна Думы – 2
Политолог Екатерина Шульман подводит итоги рекордно длинной весенней сессии
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Как говорил Конек-горбунок, это горюшко, не горе
Андрей Гордеев / Ведомости
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