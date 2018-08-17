Зачем россиянам религия

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Россияне, относящие себя к православным, гораздо в меньшей степени, чем другие христиане и мусульмане в России, получают от религии чувство уверенности в будущем, поддержку единоверцев и терпимость к слабостям других, следует из работы «Роль религии в жизни россиян» социолога Яны Рощиной из ВШЭ. Этому способствует поверхностное у многих принятие православия без глубокого усвоения и понимания религиозных доктрин, а также роль православной церкви как госинститута, распространение священниками архаических представлений о социальной жизни и человеке.

Исследование основывается на данных лонгитюдного Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения ВШЭ, в рамках которого в 2003 и 2016 гг. респондентов старше 14 лет, относящих себя к разным религиозным конфессиям, спросили о том, что именно дает им религия. Наиболее толерантны неправославные христиане (протестанты, католики, баптисты и др.): 91% из них согласились, что религия дает им «терпимость к слабостям других». Среди мусульман таких 82%, и меньше всего – 67% – среди называющих себя православными. Поддержку других верующих получают от религии 74% неправославных христиан, 72% мусульман и всего 28% православных; моральные нормы (представление о том, что правильно, что нет) – 85% неправославных христиан, 82% мусульман и 54% православных. А надежду на жизнь после смерти – 73% мусульман, 65% других христиан и всего 35% православных.