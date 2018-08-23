Чем богато новое санкционное меню
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22 августа вступил в действие первый раунд санкций США против России по редко используемому американскому закону 1991 г. о контроле за химическим и бактериологическим оружием и запрете его военного использования, который очевидным образом осложнит и без того отягощенные прежними санкциями отношения двух стран. У этого есть и внутриполитические причины – это попытка администрации Дональда Трампа продемонстрировать конгрессу, что в принятии нового билля о санкциях в отношении России нет необходимости: мол, администрация и без понукания извне может занимать жесткую позицию. Это ставшая уже традиционной пикировка исполнительной и законодательной власти в вопросе санкций: первая всегда противилась попыткам народных избранников ограничить ее во внешнеполитическом инструментарии.
Российские власти упорно отрицают свою причастность к попытке отравления Сергея Скрипаля «новичком», однако после отравления полонием Александра Литвиненко власти Соединенного Королевства и США обречены как минимум критически воспринимать такие заявления. Напомню, что по опубликованным судебным документам четко отслежен маршрут передвижения Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, который оставил радиоактивный полоний. Избрание Лугового депутатом Госдумы было воспринято как покрывательство.
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